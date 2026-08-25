Llevarán Mesa Regional de Seguridad a escuelas para acercar autoridades a jóvenes

El comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio César Salas González, informó que las próximas reuniones de la Mesa Regional de Seguridad podrían comenzar a realizarse en planteles educativos, como parte de una estrategia para fortalecer el acercamiento entre las autoridades, estudiantes y vecinos.

Durante una conferencia de prensa, Salas González explicó que planteó la propuesta durante la reunión de la Mesa Regional realizada en la Comandancia Norte, con el objetivo de trasladar estas sesiones a sectores donde se requiere reforzar las acciones preventivas, particularmente en Punta Oriente.

“Mi solicitud fue trasladar estas reuniones de seguridad, donde están todas las autoridades, a una escuela, que nos vean los muchachos, que nos vean los jóvenes y que nos vean los vecinos”, señaló.

El comisario destacó que la intención es que estudiantes y habitantes conozcan de primera mano la coordinación que existe entre las distintas corporaciones de seguridad y las acciones que se implementan para atender problemáticas como los homicidios, el combate al narcomenudeo y la violencia familiar.

Detalló que la petición ya fue presentada y únicamente se encuentra a la espera de que se determine el plantel educativo que será sede de la próxima reunión.

“Para mí ese es un punto muy importante: que sea en una secundaria, en una primaria, para que los muchachos estén cerca de las autoridades”, expresó.

Salas González consideró que llevar las mesas de seguridad a las escuelas permitirá mejorar la percepción ciudadana y generar un mayor acercamiento con los jóvenes, particularmente para abordar temas relacionados con la prevención del consumo y distribución de drogas.

El jefe policiaco señaló que, de concretarse la propuesta, las reuniones operativas en planteles educativos permitirán que los estudiantes conozcan la capacidad de coordinación de las autoridades y, al mismo tiempo, que las corporaciones tengan un contacto más directo con las comunidades.