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Supervisa Maru Campos ampliación del H. Regional de Delicias

Como parte de la “Ruta Chihuahua”, la gobernadora María Eugenia Campos Galván arribó al municipio de Delicias para supervisar los trabajos de ampliación y remodelación del Hospital Regional de Delicias.

El recorrido se realizó en compañía del secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza; el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez Peña y el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo Castillo.

El proyecto contempla la ampliación del área de Imagenología y la remodelación de quirófanos con una inversión cercana a los 19 millones de pesos, ello con el objetivo de fortalecer la capacidad de atención y mejorar los servicios que se brindan a las familias de la región.

Asimismo, los trabajos contemplan la adecuación y modernización de las áreas de quirófanos y gineco-obstetricia, así como la ampliación de Imagenología.

Las intervenciones incluyen obra civil y adecuaciones en instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, climatización y gases medicinales, entre otros trabajos necesarios para mejorar la funcionalidad de estos espacios.

En el área quirúrgica se contempla pasar de dos a tres quirófanos, lo que permitirá incrementar la capacidad para atender procedimientos programados y de urgencia, reducir tiempos de espera y contar con mejores condiciones para el personal médico y los pacientes.

Asimismo, la ampliación de Imagenología permitirá fortalecer los servicios de tomografía, sonografía y mastografía.

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