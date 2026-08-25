Buscaría Valenciano diputación federal, hay invitación del partido

El alcalde de Delicias, Jesús Valenciano García indicó que ya existe una invitación formal del Partido Acción Nacional (PAN) para buscar una diputación federal.

Señaló que ayer estuvo presente en una reunión que se realizó por parte de Daniela Álvarez, dirigente estatal del partido; la gobernadora Maru Campos; el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, así como otros militantes del partido.

Jesús Valenciano dijo que toda decisión política la consulta primero con su familia por lo que aún no ha confirmado que buscará la candidatura del Distrito 05.

Cabe señalar que Jesús Valenciano se había registrado en la app del PAN como aspirante a la candidatura por la gubernatura, cargo que a futuro ocupará Marco Bonilla.