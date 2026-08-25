Inicia Educación Básica la Fase Intensiva de Consejos Técnicos Escolares

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) inició las sesiones de la Fase Intensiva de los Consejos Técnicos Escolares (CTE) de Educación Básica, correspondientes al ciclo escolar 2026-2027.

Las jornadas se desarrollarán hasta el 28 de agosto y tienen como objetivo establecer la planeación académica y administrativa para el inicio de clases.

El colectivo docente de la entidad trabajará en temas como el codiseño del Programa Analítico, el CTE como comunidad de aprendizaje, el proceso de mejora continua y la organización del arranque del ciclo escolar.

Además, las autoridades entregarán a las instituciones los Protocolos para la Convivencia Escolar Armónica, que establecen pautas para prevenir y atender situaciones de violencia y fortalecer entornos seguros y pacíficos.

Con estas acciones, el personal docente y directivo contará con herramientas para organizar el inicio del ciclo escolar y brindar atención adecuada a las y los estudiantes.