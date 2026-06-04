Mirra Andreeva avanza a su primera final de Grand Slam en Roland Garros

París. La rusa Mirra Andreeva alcanzó su primera final de Grand Slam al vencer a Marta Kostyuk, de Ucrania, por 6-1, 6-3 el jueves en el Abierto de Francia.

Andreeva, de 19 años, convirtió su primer punto para el partido cuando sacaba. No hubo apretón de manos después del partido entre ellas y Kostyuk se retiró rápidamente, girando sólo para saludar con la mano y lanzar besos al público en la cancha Philippe-Chatrier.

“Estoy feliz de estar en mi primera final de Grand Slam. Todos estos sentimientos combinados, es increíble”, dijo Andreeva. “Solo me dije que pasara lo que pasara, iba a luchar y dar lo mejor de mí. Con este tipo de mentalidad, terminé ganando”.

Marta Kostyuk, de Ucrania, y la jugadora rusa Mirra Andreeva posaron por separado para una foto previa al partido antes de su semifinal del Roland Garros.

A las jugadoras les tomaron fotos por separado mientras cada una estaba de pie junto a dos niños en su respectivo lado de la red. Por lo general, las jugadoras posan para la misma foto, de pie una al lado de la otra junto a la red.

Kostyuk y su compatriota Oleksandra Oliynykova se han pronunciado durante el torneo sobre el impacto que la invasión rusa de Ucrania está teniendo en su país.

Andreeva salvó tres puntos de quiebre con 0-40 en su primer juego de saque, y luego se escapó a una ventaja de 4-0 con una ráfaga de ganadores fulminantes de derecha. Hubo una gran ovación cuando Kostyuk mantuvo su saque en el quinto juego, pero la ucrania luego le entregó a Andreeva el primer set cuando su revés pegó en la red.

Se cerró hacia el final del segundo set, ofreciendo a Kostyuk mejores condiciones para su juego en arcilla. Recuperó un quiebre para quedar 4-3 abajo, lo que provocó enormes aplausos y fuertes cánticos de “Marta, Marta”.

Pero perdió su siguiente juego de saque y la remontada terminó casi tan rápido como comenzó, junto con la racha de 16 victorias seguidas de Kostyuk en arcilla.

“Obviamente, ella (Kostyuk) ha tenido una temporada increíble. Hasta este partido, no había perdido un partido en arcilla”, dijo Andreeva. “Es una jugadora increíble y una rival muy dura”.

La otra semifinal contó con las jugadoras zurdas Diana Shnaider, de Rusia, y Maja Chwalinska, de Polonia. Chwalinska superó tres rondas de la fase previa y nunca antes había pasado de la segunda ronda en un major.