Sujetos armados desatan persecución y balacera en la colonia Aeropuerto

Una intensa movilización policiaca se registró la noche del domingo en la colonia Aeropuerto, luego de que hombres armados protagonizaran una persecución a pie durante la cual realizaron múltiples detonaciones con armas de fuego. Vecinos del sector reportaron los disparos al sistema de emergencias 911.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Novena y 65, cerca de la avenida Lombardo Toledano y a unas cuadras del parque recreativo del SNTE. En el lugar, autoridades localizaron más de 10 casquillos percutidos calibre 9 milímetros, evidencia que fue asegurada para las investigaciones correspondientes.

Como consecuencia de los disparos, una vivienda sufrió daños en la fachada, además de un vehículo que se encontraba estacionado frente al inmueble también presentó afectaciones por impactos de bala. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros testimonios, los presuntos responsables huyeron corriendo y aprovecharon la oscuridad de la zona para escapar. Elementos de las distintas corporaciones implementaron un operativo de búsqueda, mientras personal de la Fiscalía General del Estado procesó la escena e inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.