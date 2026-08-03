Pensiones absorbieron 34% del gasto programable en primer semestre

El gasto total en pensiones, tanto contributivas como no contributivas, superó el billón de pesos en la primera mitad de 2026 y alcanzó un máximo nunca antes visto para un periodo similar.

En el primer semestre del año, el gobierno federal desembolsó 1.13 billones de pesos en las pensiones que tiene a su cargo, un crecimiento anual de 5.28% en términos reales, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Eso significa que el pasivo pensionario del sector público representó 34% del gasto programable (que financia la operación directa del gobierno y la entrega de servicios a la población) y el 38% de los ingresos tributarios que obtuvo el gobierno federal en el periodo.

Además, es el tercer año consecutivo en el que supera el billón de pesos en la primera mitad del año.

No contributivas presionan a finanzas públicas

A detalle, las pensiones contributivas costaron a la Hacienda pública un total de 831,735 millones de pesos en la primera mitad del 2026, en tanto que las no contributivas costaron 298,788 millones de pesos.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) destacó que hasta el cierre de junio se había gastado 49% del presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión para las pensiones en todo el 2026.

“Las pensiones contributivas fueron 2.7% mayor respecto del mismo periodo del 2025, mientras que las no contributivas han ejercido 48.2% del presupuesto aprobado”, dijo el CIEP.

El gasto en pensiones no contributivas creció 13% anual en términos reales durante el primer semestre de 2026.

Por su parte, Carlos Ramírez, de Integralia Consultores, resaltó que el aumento sin fondeo de las pensiones no contributivas (que es principalmente la Pensión Universal de los Adultos Mayores) desestabiliza permanentemente a las finanzas públicas del país.

En el 2017, el pasivo pensionario total del sector público era de 561,576 millones de pesos, por lo que ha crecido casi al doble en los últimos nueve años.

El gobierno federal tiene a su cargo el pago de distintos sistemas pensionarios públicos, como el de la Ley 73 del IMSS, el de los trabajadores del Estado (ISSSTE) y el de dependencias como Pemex y la CFE.

Además, igualmente tiene a su cargo el pago de las pensiones no contributivas como lo son la Pensión Universal de los Adultos Mayores (PUAM) o la Pensión Mujeres Bienestar.

Según el CIEP, el sistema pensionario de reparto del IMSS (el de la Ley 73) es el que actualmente le representa una mayor carga presupuestal al gobierno federal.

Mientras que la PUAM es el segundo sistema pensionario que mayor pasivo le representa a las finanzas públicas del país.

Las pensiones contributivas son las que obtienen las personas que contribuyeron o cotizaron al sistema de pensiones a lo largo de su vida laboral. Normalmente quienes tienen acceso a este tipo de pensiones son los trabajadores del sector formal.

En tanto que las pensiones no contributivas son otorgadas por el Estado ya sea de manera universal como la PUAM o a un grupo específico de la población sin necesidad de que los beneficiarios hayan contribuido al sistema pensionario para poder recibirla.

¿Cuánto se destinará a pensiones en todo el 2026?

Para todo el 2026, el Congreso le aprobó al gobierno un gasto total en pensiones de 2.32 billones de pesos, esto es alrededor de 6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

A detalle, un total de 1.70 billones de pesos serán destinados para las pensiones contributivas y 619,743 millones de pesos para las pensiones no contributivas.

Se trata de una cifra sin precedentes que, de acuerdo con especialistas, seguirá creciendo en los años y décadas por venir, conforme la población mexicana igualmente vaya envejeciendo, tal como lo reflejan proyecciones del mismo IMSS e ISSSTE.

El IMSS estima que para el 2055 el gobierno federal le dará más del doble de recursos de los que le da actualmente para pagar pensiones, tanto de la Ley 73 como de Afores en las que el Estado deba poner recursos.

Incertidumbre respecto a cuándo se llegará al tope

El director de Pensiones y Seguros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Pablo Antolín, afirmó que aún no está tan claro cuándo se llegará al tope de pensionados y de gasto fiscal en pensiones en países como México.

“Los datos están sugiriendo que las tasas de fertilidad están cayendo en todos los países. Se ha comentado que la tasa de fertilidad en algunos países latinoamericanos está ya al 1, 2 (nacimientos por cada 1,000 mujeres en edad fértil), de las más bajas incluso comparando con países europeos.

“Entonces, esta transición demográfica que antes se pensaba que era sencillamente el resultado de un baby boom, parece que puede haber otra transición demográfica, otro shock demográfico”, aseguró el especialista.