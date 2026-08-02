Despiden integrantes del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua a Patricia Ulate Bernal con guardia de honor

Las y los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua despidieron a la Regidora Patricia Ulate Bernal con una guardia de honor en Mausoleos Luz Eterna, donde está siendo velada, y reconocieron su trayectoria en el servicio público, así como la enorme tenacidad y fortaleza con la que enfrentó una fuerte lucha contra la enfermedad.

Al homenaje acudieron representantes de las fracciones edilicias del Partido Acción Nacional, PRD, PRI, Verde Ecologista, Morena y Movimiento Ciudadano, quienes coincidieron en reconocer su compromiso y vocación de servicio hacia la comunidad.

Desde 2021 y hasta el momento de su partida, Paty Ulate se desempeñó como presidenta de la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Ayuntamiento de Chihuahua, desde donde impulsó políticas públicas en favor de las mujeres jefas de familia, las personas con discapacidad y las mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

Entre sus aportaciones más relevantes destacan la promoción del Reglamento Municipal de los Derechos de las Personas que Viven y Conviven con la Discapacidad, y la iniciativa que sancionó la difusión pública de música denigrante hacia las mujeres, cuyos recursos se destinaron al Refugio Confidencial para Mujeres Víctimas de Violencia Extrema.

Periodista de profesión, en 2004 se convirtió en la primera mujer en ocupar la Coordinación de Comunicación Social del Municipio de Chihuahua, cargo que volvió a desempeñar durante la administración 2007-2010. Su sensibilidad ante las enfermedades complejas la llevó también a fundar la Asociación Chihuahuense de Mieloma Múltiple (ACUUM), desde donde acompañó a pacientes y familias que, como ella, enfrentaban esta enfermedad.

La fracción edilicia del PAN destacó que Paty Ulate deja un legado de entrega, fe y vocación de servicio que seguirá inspirando a quienes trabajan por Chihuahua.

Descanse en paz, Paty Ulate.