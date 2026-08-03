Cerró julio con la cifra de homicidios más baja desde 2016

Durante la mañana de este lunes, Gilberto Loya, Secretario de Seguridad Pública del Estado, dio a conocer en atención a medios los resultados en materia de seguridad en los 59 meses que van de la actual administración, a comparación del mismo periodo de la administración anterior.

“Estos resultados son producto de una estrategia integral basada en inteligencia, tecnología, investigación, coordinación interinstitucional, grupos especiales y el uso de herramientas como Plataforma Centinela y aeronaves. Gracias al trabajo de las y los policías del estado, hoy Chihuahua presenta avances medibles en la reducción de la violencia, el combate a la delincuencia y la recuperación de la seguridad.” Señaló Loya Chávez.

Durante su participación destacó que en el estado ya se registran 2092homicidios menos, es decir una reducción del 18 por ciento, además destacó que el mes de julio registró la cifra más baja en este delito desde el 2016, lo cual refleja las acciones y labores diarias de la SSPE.

Asimismo, durante julio, 44 de los 67 municipios no registraron homicidios, es decir, el 66 por ciento del estado mantuvo la tranquilidad, además, el secretario destacó que en Juárez se registró una baja del 20 por ciento, 9 en Chihuahua, 7 en Cuauhtémoc, 69 en Bocoyna, así como una reducción de 34 por ciento en Parral.

También señaló que diversos delitos patrimoniales mantienen una tendencia a la baja a nivel estatal, por ejemplo el robo a casa habitación con y sin violencia, el robo de vehículo, robo a negocio y otros delitos del fuero común continúan registrando menos casos.

Por otro lado, en el lapso se registró una disminución del 46% en carpetas de investigación respecto a casos de narcomenudeo, lo cual es el reflejo de las acciones de la SSPE que han permitido incautar más de 5.7 millones de dosis de fentanilo y 6.1 toneladas de droga.

Finalmente, Gilberto Loya resaltó que durante la actual gestión se han detenido a 19 mil 045 generadores de violencia, se aseguraron 4 mil 859 vehículos, 1, 797 armas de fuego, 206 mil 493 cartuchos y 4 mil 535 cargadores.