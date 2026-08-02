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Fortalece Manque Granados economía de las familias con Sabadito Emprendedor en La Villa

La diputada federal Manque Granados realizó una nueva edición de su programa “Sabadito Emprendedor”, llevando un taller gratuito de bisutería impartido por capacitadores de ICATECH a vecinos de la colonia La Villa.

“La sociedad se construye desde las familias y sus comunidades, por eso traemos este programa del Sabadito Emprendedor a diferentes colonias, para fortalecer lazos comunitarios, y al mismo tiempo, facilitar alternativas y oportunidades para las familias, para que puedan generar un ingreso extra”, expresó Manque Granaddos.

En esta ocasión, la diputada federal fue acompañada por Ulises Fernández, secretario de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, siendo uno de los facilitadores de este programa, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH), y con apoyo del Gobierno Municipal.

Finalmente, Manque Granados reafirmó que continuará con más ediciones de “Sabadito Emprendedor” y el trabajo en las colonias para seguir haciendo grande a Chihuahua.

Para conocer a cuáles colonias irá “Sabadito Emprendedor” y gestionar otros servicios, Manque Granados pone a disposición su contacto en redes sociales:
•⁠ Whatsapp 614 247 1571 (https://wa.me/526142471571)
•⁠ Facebook: www.facebook.com/ManqueGranados
•⁠⁠ Instagram: www.instagram.com/manquegranados/

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