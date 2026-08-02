“En Asamblea Vecinal reafirmamos apoyo a nuestra Presidenta Claudia Sheimbaun”: María Antonieta Pérez

La diputada de morena, María Antonieta Pérez Reyes, afirmó que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derecho de las audiencias representa una oportunidad para fortalecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y combatir la difusión sistemática de contenidos que, aseguró, durante años han servido a intereses particulares por encima del interés público.

Durante una asamblea vecinal realizada este sábado en Ciudad Juárez, en la que participaron más de 500 habitantes, la legisladora explicó que actualmente el Congreso de la Unión analiza modificaciones encaminadas a garantizar el derecho de las audiencias, con el propósito de establecer mecanismos que permitan frenar la desinformación y fortalecer la responsabilidad de los medios de comunicación frente a la sociedad.

Pérez Reyes sostuvo que una ciudadanía informada constituye uno de los pilares de la democracia y señaló que la discusión legislativa busca proteger el derecho de las y los mexicanos a recibir información objetiva y verificable.

“Durante décadas existieron campañas de desinformación impulsadas desde sectores de la oposición y por medios de comunicación que privilegiaron intereses particulares. Hoy la sociedad está más informada, es más crítica y exige contenidos veraces”, expresó ante las y los asistentes.

La diputada señaló que, una vez aprobada la reforma, las disposiciones deberán aplicarse con firmeza para garantizar el respeto al derecho de las audiencias y evitar la difusión de información falsa que afecte el debate público.

Asimismo, convocó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante fuentes oficiales y a verificar la información antes de compartirla, con el objetivo de contribuir a una sociedad mejor informada y fortalecer la participación democrática.

Finalmente, María Antonieta Pérez afirmó que la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación requiere una ciudadanía participativa, informada y comprometida con los asuntos públicos, particularmente en el estado de Chihuahua, donde —dijo— resulta indispensable ampliar el acceso de la población a información confiable para fortalecer la vida democrática.

Si conoces el nombre del lugar donde se realizó la asamblea vecinal, puedo incorporarlo para completar el primer párrafo con precisión.