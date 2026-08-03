Realizan hoy Mesa de Seguridad en Cuauhtémoc, encabeza Maru Campos

Este lunes se llevó a cabo reunión de la Mesa de Seguridad en el Subcentro Centinela de Cuauhtémoc, para el análisis de la incidencia delictiva en la región.

La reunión estuvo encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, acompañada por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, acompañado del encargado de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto.

Asimismo, estuvieron presentes representantes de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, el Instituto Nacional de Migración (INM), entre otras instancias.