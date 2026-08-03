Comandancia Oriente registra 49% de avance; destacan complejidad de la cimentación

La construcción de la Comandancia Oriente registra un avance del 49 por ciento y actualmente los trabajos se concentran en la obra negra, el levantamiento de muros y las labores de ingeniería necesarias para cumplir con las especificaciones estructurales y de seguridad del proyecto.

Carlos Rivas, director de Obras Públicas explicó que la etapa más compleja ha sido la cimentación, debido a las condiciones del terreno donde se edifica el inmueble. Señaló que, por tratarse de una zona con características expansivas, fue necesario reforzar la base de la construcción para garantizar la estabilidad y seguridad de la futura comandancia.

Indicó que esta fase consumió una parte importante del presupuesto y requirió más tiempo del previsto, ya que los trabajos de cimentación son fundamentales para soportar la estructura del edificio y cumplir con los estándares técnicos establecidos para este tipo de infraestructura.

El funcionario capitalino destacó que, una vez superado ese desafío, la obra avanza a buen ritmo y confió en que continuará conforme al programa establecido. Añadió que los trabajos seguirán desarrollándose durante las próximas semanas para mantener el ritmo de construcción y acercarse a la conclusión del proyecto.