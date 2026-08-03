Prevén lunes caluroso en las regiones norte y noreste, chubascos en la región serrana; máxima será de 34°C en la ciudad de Chihuahua

Por la mañana, cielo medio nublado; ambiente templado a cálido en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí, y fresco en el resto de la región, siendo frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

⛈️☔️⚠️⚡️En las próximas tres horas se pronostican #Chubascos con #Lluvias puntuales fuertes y #DescargasEléctricas, en el noroeste, norte, occidente, sur y sureste de #México🇲🇽. 🤓Más información en las imágenes⬇️ pic.twitter.com/cdNVjfOHD0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 3, 2026

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, muy caluroso en zonas de Nuevo León, persistiendo la onda de calor en Nuevo León (centro y este).

Lluvias puntuales intensas en Chihuahua (sur y suroeste) y Durango (oeste); muy fuertes en Aguascalientes (sur) y San Luis Potosí (oeste); y fuertes en Zacatecas; todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en Coahuila.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el resto de la región.