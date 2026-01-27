Sujeto apuñala a su hermana en vivienda de Vistas Cerro Grande

Un hombre atacó a su hermana a puñaladas en una vivienda de la colonia Vistas Cerro Grande, al sur de la ciudad.

La agresión ocurrió en un domicilio ubicado en la calle 56 y media, entre las calles De los Laureles y Nueva España.

Según el reporte, el sujeto sacó un arma blanco y atacó a su hermana, quien resultó con múltiples heridas, pero logró salvar su vida al ser auxiliada por otros familiares.

El responsable huyó, pero reportan que fue detenido por policías municipales, quienes desplegaron un operativo de búsqueda en el sector.