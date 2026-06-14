Mueren el cantante Oliver Tree y el ‘youtuber’ Gaspi tras choque de helicópteros

Seis personas muerieron este domingo tras una colisión en pleno vuelo entre dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, en Brasil, según han informaron las autoridades brasileñas.

Entre los pasajeros de los helicópteros estaban el cantante estadunidense Oliver Tree, conocido por canciones como ‘Life Goes On’ y ‘Miss You’, esta última junto al DJ alemán Robin Schulz. Su estilo mezclaba pop alternativo electrónica y lo conjugaba con una estética extravagante.

Terrible accidente en Brasil Murieron el cantante y comediante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi. Seis personas fallecieron al colisionar dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, al suroeste de Río de Janeiro, incluidas Oliver y Gaspi, así como… pic.twitter.com/R5RUxUMsua — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) June 14, 2026

También murió el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como “Gaspi”, quien tenía millones de seguidores gracias a sus videos de humor callejero polémico, transgresor y varias veces cancelado.

El choque ocurrió a las 8.59 horas de la mañana en el suroeste de Río de Janeiro, según los Bomberos, que explicaron que no ha habido sobrevivientes.

Los dos aparatos cayeron en el recinto de una iglesia abandonada que está alquilado por la empresa de coches eléctricos BYD para almacenamiento. Uno de los aparatos sufrió una gran explosión al tocar tierra y las llamas afectaron a varios coches que estaban en el lugar, lo que causó explosiones posteriores. La columna de humo se podía divisar desde varios kilómetros.

El segundo helicóptero no explosionó tras impactar, pero quedó con el tren de aterrizaje hacia arriba. Los restos quedaron dispersos en un radio de 100 metros. Unos 45 militares y 15 vehículos fueron movilizados para responder a la emergencia.