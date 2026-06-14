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Acusan a sujeto de asesinar a su perro en domicilio de Camino Real; Fiscalía investiga

La tarde de este domingo, elementos de la Fiscalía acudieron a un domicilio ubicado en la colonia Camino Real, luego de que vecinos reportaron que un sujeto mató a su perro a cuchilladas.

Fue en una vivienda de las calles Paseos del Pura Sangre y Paseos del Suizo en donde ocurrió el presunto crimen, a donde acudieron policías municipales y elementos de la Fiscalía.

Y es que vecinos del sector reportaron que el sujeto llegó al domicilio y apuñaló a su perro, razón por la que llamaron al número de emergencia.

Asimismo, trascendió que el presunto es empleados del Gobierno Municipal, el cual es investigado por elementos de Fiscalía.

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