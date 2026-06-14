Se suicida un hombre de 40 años en Cuauhtémoc

La Policía Municipal atendió un reporte de persona sin vida, por posible suicidio, en hechos reportados a las 07:53 horas del 14 de junio.

Los oficiales acudieron a la avenida Roma y 16 de Septiembre, de la colonia Progreso, donde se ubica la clínica 16 del IMSS, ya que se informó que cerca de las 05:00 horas de este día, arribó una familia que trasladó a un hombre de 40 años de edad ya que había atentado contra su vida.

Sin embargo, al llegar personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales, dando aviso a las autoridades correspondientes.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente es la institución que dio seguimiento al hecho.