El encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) Gilberto Loya dio a conocer que subió a 5 la cifra de víctimas de accidente carretero de camión de turismo.

En esta sentido expuso que tres personas perdieron la vida en el lugar, se tratada de dos mujeres y un hombre, asimismo en el trayecto de atención médica dos personas más perdieron la vida.

El camión tenía placas 588RR- y cuenta con legalidad, por el momento el chofer del camión de turismo se encuentra lesionado y en detención por responsabilidad.