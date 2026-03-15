Steven Spielberg dirige mensaje a Timothée Chalamet, tras comentarios sobre la ópera y el ballet

Después de la enérgica respuesta que el mundo del arte dio a la polémica protagonizada por Timothée Chalamet y sus comentarios despectivos hacia la ópera y el ballet, el episodio adquirió una dimensión de otro tipo cuando el nombre de Steven Spielberg se sumó a la lista de voces que reaccionaron ante los dichos del aspirante al Oscar a Mejor Actor.

Steven Spielberg defiende todas las expresiones artísticas: “deben continuar para siempre”

Este viernes, durante una conversación pública en el festival South by Southwest, Steven Spielberg, quien es uno de los directores más influyentes de la historia del cine, fue consultado indirectamente sobre la controversia originada por comentarios de Timothée Chalamet y respondió —como era de esperarse— con una defensa apasionada de las artes escénicas.

El director de clásicos como Tiburón o E.T., El Extraterrestre habló del valor de las experiencias colectivas sin hacer distinciones entre el cine, los conciertos, la ópera o el ballet, como espacios donde extraños se reúnen en una sala oscura para compartir emociones.

Según explicó el creador de 79 años, ese tipo de comunión artística es insustituible y merece ser preservada. “Eso ocurre en el cine, en los conciertos… y también en el ballet y la ópera”, dijo, antes de añadir que esas experiencias deberían “continuar para siempre”.

Steven Spielberg dirige mensaje a Timothée Chalamet… sin mencionar su nombre

Las palabras del director Steven Spielberg en clara alusión a la controversia ocasionada por Timothée Chalamet (tras mencionar que disciplinas como el ballet y la ópera están en agonía) fueron recibidas con aplausos del público presente en South by South West, un gesto que ha sido interpretado como una forma elegante y certera de responder al actor de Marty Supreme.

Aunque Spielberg evitó mencionar directamente a Chalamet, el mensaje iba dirigido a él, ya que el contexto fue más que evidente.

En este sentido, Spielberg hizo una defensa de la tradición cultural frente a la idea de que ciertas artes pertenecen al pasado.

Timothée Chalamet: el origen del escándalo y la frase que encendió Hollywood rumbo al Oscar

La controversia nació durante una conversación pública organizada por CNN y Variety, en la que Timothée Chalamet dialogaba con Matthew McConaughey. En esa charla, el aspirante al Oscar a Mejor Actor reflexionó sobre el futuro del cine y las formas tradicionales del espectáculo en vivo.

Chalamet explicó que admira a quienes defienden la supervivencia de los cines, pero añadió que él no querría trabajar en ámbitos artísticos donde el discurso principal sea “mantenerlos vivos”. En ese contexto comentó que el ballet o la ópera pertenecen a un tipo de arte que —según él— ya no despierta interés masivo, sugiriendo que “nadie se preocupa por eso ahora”.

Aunque el actor añadió que respetaba a quienes trabajan en esas disciplinas, el comentario fue interpretado por como despectivo hacia dos de las expresiones culturales más antiguas de la humanidad y las reacciones no se hicieron esperar.

La respuesta fue inmediata. Desde el mundo de la danza y la música clásica surgieron críticas particularmente duras. La célebre bailarina del American Ballet Theatre, Misty Copeland, recordó que el propio cine —y la actuación misma— se nutre históricamente de la tradición teatral y coreográfica, insinuando que el actor “no existiría sin esas formas artísticas”.

La discusión escaló aún más cuando figuras del espectáculo comenzaron a reaccionar públicamente. La actriz Jamie Lee Curtis también cuestionó la postura de Chalamet, mientras que el tenor italiano Andrea Bocelli defendió la vigencia emocional de la ópera, recordando que sigue siendo un arte capaz de conmover generaciones.

La polémica llega en un momento particularmente delicado para Timothée Chalamet. En semanas recientes había sido considerado uno de los principales contendientes al Oscar a Mejor Actor gracias a su trabajo en Marty Supreme. Sin embargo, la reacción negativa a sus declaraciones ha modificado el clima mediático alrededor de su candidatura.

Con información de Quién