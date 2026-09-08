Sospechosos y con matiz político argumentos vs dictamen que otorga autonomía a la FGE: GPPAN

Después de que ayer se aprobó en positivo el sentido del dictamen que otorga autonomía a la Fiscalía General del Estado, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local, Alfredo Chávez, señaló que la solicitud de Parlamento Abierto por parte del alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, es “sospechosa” y con matiz político.

“Pide el Parlamento Abierto un precandidato a la gubernatura. Se nos hace sospechoso. No quisimos discutir lo que no se debe discutir. Es evidente que hay un matiz político de Cruz Pérez Cuéllar en este tema. Yo creo que él debería ocuparse de sus encuestas y dejarnos a los legisladores legislar. El Parlamento Abierto no lo pidió la gente o el pueblo, lo pidió un precandidato de Moran y no quisimos discutir esto en la Comisión”, explicó Chávez Madrid.

El coordinador de la bancada de Acción Nacional agregó que “tiene su derecho Morena, por supuesto, a discernir, pero lo que sí quiero dejar claro es que ayer no votamos el no sentarnos a la mesa con las asociaciones que pedían esta consulta. Lo que se dijo por parte del diputado Francisco Sánchez, que aparte fue acertado de MC, es que es en otro momento, no es cuando todavía estamos creando el ente constitucional autónomo. Entonces, por supuesto que nosotros estamos mostrando apertura no nada más con esa organización, con todas, pero tenemos que tener procesos legislativos que vayan de acuerdo a nuestra Ley Orgánica y la Constitución”.

“Entonces, primero hay que crear el ente autónomo y luego tendremos que venir en las leyes secundarias la forma en que se va a constituir ese ente y ahí es donde entran todas las voces. Incluso, una voz que tenemos que escuchar fundamentalmente son a los que trabajan en Fiscalía, hombres y mujeres que tienen muchos años en la institución, y que les estamos asegurando en esta reforma también sus derechos laborales adquiridos”, aclaró Alfredo Chávez.