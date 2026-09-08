No se vale que utilicen mecanismos de participación ciudadana con sesgo político: Joss Vega por autonomía a la FGE

La presidenta del Congreso y secretaria de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Joss Vega, reiteró su voto a favor del dictamen que otorga autonomía a la Fiscalía General del Estado, el cual ayer aprobó en sentido positivo, además de señalar que “no se vale” que los mecanismos de participación ciudadana, como lo son el Parlamento Abierto y la consulta pública, sean utilizados con “sesgo político”.

“Reiterar el voto que emití el día de ayer como parte de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y pues definitivamente el diputado Cuauhtémoc Estrada siempre podrá hacer lo necesario y lo que crea conducente en todo tipo de procedimientos”, dijo Vega Vargas.

La legisladora panista explicó que “hemos reiterado que tiene que haber este diálogo con todas las personas y que no se vale que utilicen nada más estos mecanismos como temas políticos. Ese es el primordial tema. Todas las personas, por supuesto, que tendrán este espacio. Y ayer se manifestó muy bien por parte del diputado Francisco Sánchez y por el diputado Alfredo Chávez que ahorita es solamente una construcción de un sentido del dictamen”.

“Todo esto se estará escuchando de manera posterior, pero otra vez no podemos utilizar mecanismos solamente como temas políticos en particular”, recalcó la presidenta del Congreso del Estado.