Subastará Coesvi viviendas de Pensiones bajo proceso legal, disponibles 600 inmuebles en 4 municipios

El director de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (Coesvi), José Antonio Chávez Rodríguez aclaró que con la finalidad de regularizar las viviendas construidas para derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado (PCE) se llevará a cabo un proceso de subasta bajo los términos establecidos en la legislación.

Señaló que existe un convenio de colaboración para que Coesvi ayude a Pensiones Civiles en el proceso de recuperación de activos por lo cual, se hizo un estudio técnico previo en el que se determinó que el costo para arreglar el daño estructural que han sufrido las viviendas ascendería a 400 millones de pesos, cantidad que no puede ser cubierta por el Estado.

Al respecto, se llevará a cabo un proceso de enajenación de bienes mediante subasta pública en la que el principal requisito para participar será el no contar con bienes a su nombre pues el objetivo de Coesvi es ayudar a la población sin vivienda a que disponga de un patrimonio.

Asimismo, dijo que a la fecha hay alrededor de 600 viviendas disponibles para subasta en 4 fraccionamientos ubicados en Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo del Parral. Cerca de 300 personas ya están ocupando algunas de las viviendas y alrededor del 20 por ciento ya están en el proceso de cumplir con los requisitos para poder adquirir la casa de manera legal.