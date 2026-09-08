No le ha ido bien a la presidenta, normal que la gente se queje en sus eventos: De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno consideró que resulta normal que la población aproveche la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para quejarse por las necesidades que tienen en temas como la salud pública, infraestructura, educación, entre otros.

Asimismo, mencionó que resulta un esquema extraño el que se ha estado manejando por la presidenta de la República quien ha negado atención a algunas manifestaciones y las expresiones que ella ha hecho en sus conferencias mañaneras.

Fue durante el fin de semana cuando Sheinbaum Pardo acudió a Colima como parte de su gira por su Segundo Informe de Resultados, evento en el que un grupo de personas se manifestó por la ampliación del puerto en Manzanillo; la presidenta les pidió guardar silencio con el compromiso de atenderlos al final, sin embargo, las personas informes se negaron a guardar por lo que decidió no recibirlos al final y los acusó de tener intereses políticos.

De la Peña Grajeda mencionó que a la presidenta no le ha dio bien en su gira y reiteró que es comprensible que la gente se queja por aspectos como la falta de medicamentos y de atención médica.