De la ciencia y el ateísmo a la fe: Ricardo Castañón llegará a Chihuahua con tres conferencias

El investigador y conferencista internacional se presentará del 22 al 24 de septiembre en Chihuahua, Ojinaga y Delicias, donde abordará milagros eucarísticos, perdón y equilibrio emocional.

El científico, psicólogo y conferencista internacional, Ricardo Castañón Gómez, visitará el estado de Chihuahua este mes de septiembre para ofrecer tres conferencias en Chihuahua capital, Ojinaga y Delicias, en las que abordará desde los llamados milagros eucarísticos hasta el perdón, las emociones y la búsqueda de paz interior.

La visita resulta particularmente llamativa por la propia historia del conferencista: Castañón ha relatado públicamente que durante buena parte de su vida fue ateo y que posteriormente vivió un proceso de conversión a la fe católica.

Doctor en Psicología y con formación en Psicología Clínica y Salud Mental, además de estudios especializados relacionados con medicina psicosomática, neuropsicofisiología cognitiva y bioquímica cerebral, Castañón es también licenciado en Filosofía y ha desarrollado una extensa trayectoria internacional como investigador, escritor y conferencista.

A lo largo de su carrera ha impartido más de 4,500 conferencias en los cinco continentes, sobre temas relacionados con la conducta humana, emociones, espiritualidad y la relación entre ciencia y fe.

Uno de los campos por los que se ha hecho particularmente conocido en ambientes católicos es su participación, desde finales de la década de 1990, en investigaciones de diversos casos relacionados con supuestos fenómenos eucarísticos.

Chihuahua: Milagros Eucarísticos

La primera presentación tendrá lugar el martes 22 de septiembre, a las 6:00 de la tarde, en Corner Sport de Chihuahua, con la conferencia “Milagros Eucarísticos”.

Durante el encuentro, Castañón compartirá parte de su experiencia en el estudio de acontecimientos eucarísticos y planteará una reflexión sobre la relación entre razón, ciencia y fe.

Ojinaga: Del rencor al perdón que sana

Un día después, el miércoles 23 de septiembre, a las 7:30 de la noche, se presentará en el Poliforo de Ojinaga con la conferencia “Del rencor al perdón que sana”.

En ella abordará las consecuencias que pueden tener las heridas emocionales y el resentimiento, así como el proceso del perdón y su relación con la libertad y la sanación interior.

Delicias: Equilibrio emocional y paz interior

La gira concluirá el jueves 24 de septiembre, a las 7:00 de la noche, en el Auditorio 20-30 de Delicias, con “Equilibrio emocional y paz interior”.

Esta última conferencia estará enfocada en la vida emocional, los pensamientos, la conducta y la búsqueda de paz interior frente al estrés y las exigencias de la vida contemporánea.

De esta manera, las tres presentaciones tendrán temáticas diferentes, aunque estarán unidas por una misma reflexión sobre la persona y su dimensión humana y espiritual.

Los boletos para las conferencias ya se encuentran disponibles a través de Startickets.

La visita del Dr. Ricardo Castañón reunirá así en Chihuahua tres de las vertientes que han marcado su trayectoria internacional: la investigación, la comprensión de la persona humana y su testimonio de fe.