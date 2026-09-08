Exhorta CMIC a la supervisión constante de obras de vivienda tras afectación en residencial

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño Arreola dio a conocer un llamado a los constructores de vivienda en mantener la supervisión de obras para evitar accidentes como el que se registro en días pasados en una vivienda residencial.

“Es algo clave la supervisión, yo le he dicho a los afiliados de CMIC en mantener la supervisión ya que cada obra debe mantener la supervisión ya que no hay obra fácil debe existir una obra con supervisión”, comentó.

En este sentido destacó que con esta acción se debe evitar una desgracia que en este punto es esencial ante la realización de vivienda.

Cabe destacar que el hecho se registró en el residencial San Francisco, una zona exclusiva de la ciudad en la cual la parte del patio de se derrumbó y se localizaba en una estructura rocosa y alta.