Fiebre patria llega a comercios del centro

Comercios del centro de la ciudad ya iniciaron con la venta de artículos patrios, los más solicitados son disfraces o ropa alusiva al 15 de septiembre.

Playeras, vestidos y accesorios forman parte de los atractivos en el barrio mágico del Centro.

Cabe destacar que este año se espera un incremento en ventas por arriba del 20% a decir de comerciantes.

El grito se celebrará el próximo martes 15 de septiembre con la celebración de la independencia de México, se espera gran afluencia en el centro debido a las presentaciones musicales que se contemplan.