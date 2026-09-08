Municipios sin descartar fiestas patrias por inseguridad: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda aseguró que hasta el momento ningún municipio se ha visto en la necesidad de cancelar los festejos por la Independencia de México debido a cuestiones de inseguridad, “esperemos que así sigan las cosas”.

De la Peña reiteró que el Gobierno del Estado sigue dando resultados en materia de seguridad, buscando dar a la ciudadanía paz y tranquilidad, considerando que se avanza por el camino correcto en virtud de la incidencia a la baja y al desarrollo de proyectos como Plataforma Centinela.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez dio a conocer que para los festejos del Grito de Independencia y el desfile cívico del 16 de septiembre se implementará un operativo que contempla a 500 elementos estatales para vigilar la Plaza del Ángel, el Centro Histórico y la ciudad en general.