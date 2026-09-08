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PAN se mantiene en primer lugar por alcaldía de la capital; De la Peña encabeza preferencias y Brenda Ríos por Morena: Massive Caller

La más reciente encuesta de Massive Caller por la alcaldía de Chihuahua capital señaló que el PAN se mantiene en primer lugar de las preferencias electorales, seguido por Morena y en tercer lugar el PRI.

Según dicha encuesta, el PAN tiene el 45.4 por ciento de las preferencias electorales, seguido por Morena con el 31.4 y el PRI con el 6.5 por ciento.

En el proceso interno y por partido político, el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña encabeza las preferencias, seguido por la diputada federal Manque Granados y el tercer lugar el exfiscal César Jáuregui, mientras que Rafael Loera y Alfredo Chávez están en el cuarto y quinto lugar.

Mientras que por Morena, Brenda Ríos está en primer lugar, seguida por Marco Quezada y Hever Quezada.

En el caso del PRI, Massive Caller señala que Alex Domínguez lidera las preferencias, seguido por Rosy Carmona, Fermín Ordóñez y Omar Bazán.

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