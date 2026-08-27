Somos México cambia su nombre a “Somos” tras orden del TEPJF

Ciudad de México. El partido de reciente creación “Somos México” cambió de nombre a “Somos” y ahora su emblema llevará en el fondo la silueta de la República mexicana, pero el color rosa permanece porque el color no tiene propiedad, explicó su presidente nacional Guadalupe Acosta Naranjo.

Después de hacer la entrega formal en el Instituto Nacional Electoral (INE) de las modificaciones de nombre, logo y color que ayer le ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la dirigencia de esta reciente fuerza política se presentó en el órgano electoral, ya que los cambios tenían que aplicarse antes del 31 de agosto.

Este partido se quedó sin nombre cerca de 20 horas, ya que después del mediodía de ayer, el tribunal electoral ratificó el acuerdo del INE de que modificara el nombre “Somos México”, así como sus colores rosa con blanco.

Acosta Naranjo: “Somos digna oposición y seremos digna opción de un mejor país”

Acosta Naranjo señaló que al prever que el tribunal electoral confirmaría la decisión del INE, en el ajuste determinaron que se quedan como “Somos” sin la palabra México, pero con el contorno del país en referencia que son parte de él y que están en todo el territorio nacional.

Tras presentar el nuevo emblema, el dirigente nacional afirmó que están cumpliendo “estrictamente” con la resolución del INE y por eso conservaron la palabra Somos y pusieron de manera preponderante el color blanco, aunque sus letras seguirán siendo rosas.

Al acusar que estas modificaciones se hicieron por instrucción desde la Presidencia de la República, manifestó que el gobierno federal lo hizo porque “son autoritarios y no respetan la pluralidad”.

“Pero no nos van a detener, somos un partido que va a luchar por las causas; las batallas de las mujeres, de las madres buscadoras; somos los campesinos que pelean por atención a su trabajo; somos jóvenes, viejos, demócratas, luchadores y somos México, nosotros seguiremos siendo México, somos parte de este país”, enfatizó tras añadir que eso le incomode a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Concluyó que saben nadar contra corriente y batallar contra la adversidad, porque “somos digna oposición y seremos digna opción de un mejor país”.

Además pidió al Consejo General del INE que en la próxima sesión puedan aprobar los cambios, a fin de que cuenten con nombre, logo y color previo al inicio del periodo electoral.