Alzahara Grotto Chihuahua evalúa proyectos sociales en beneficio de la niñez

En un marco de fraternidad, unidad y profundo sentido de responsabilidad social, integrantes de Alzahara Grotto Chihuahua sostuvieron una importante reunión de trabajo dedicada al análisis y evaluación de proyectos encaminados a generar beneficios tangibles para la niñez qué padecen parálisis cerebral, autismo, entre otras más enfermedades.

César Ramos Sayun presidente de la organizacion Destacó durante el encuentro que se revisaron iniciativas y líneas de acción orientadas a fortalecer la labor filantrópica de la organización, privilegiando aquellos proyectos capaces de brindar esperanza, apoyo y mejores oportunidades a niñas y niños que más lo necesitan.

Por su parte Raúl Alfaro Reyes portavoz de la asociación expresó que la reunión refrendó que la fraternidad adquiere su más alto significado cuando se transforma en servicio, solidaridad y acciones concretas en favor de los demás, particularmente de quienes representan el presente y futuro de nuestra sociedad.

Cayetano Grijalba vicepresidente dijo que con visión, sensibilidad y compromiso, Alzahara Grotto Chihuahua continúa trabajando para convertir cada proyecto en una oportunidad de servir y cada esfuerzo fraternal en una sonrisa para la niñez.

Porque servir a la niñez es sembrar esperanza y construir un legado que trasciende, expresó Ramos Sayun