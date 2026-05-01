Sofocan bomberos incendio en taller de enderezado y pintura en la colonia UP

En plano día de asueto, por el Día del Trabajo, los que no descansan son los bomberos de la capital, ya que al filo de las 9:00 horas les reportaron un incendio en un domicilio de la calle 38 y obrero mundial de la colonia Unidad Proletaria.

El incendio comenzó al exterior de un taller de enderezado y pintura, por lo que el fuego alcanzó una techumbre del taller.

Asimismo, se consumieron partes plásticas de vehículos, los cuales son daños totales para el negocio.



Cabe mencionar que la rápida intervención de bomberos lograron sofocar rápidamente y no se alcanzó a propagar a más áreas.