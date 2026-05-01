Cumple Marco Bonilla con vecinos de Villa Nueva; arranca remodelación de canchas en la “Huerta Legarreta”

–Una de las obras ganadoras del Presupuesto Participativo 2026

En cumplimiento al compromiso asumido con las y los vecinos de la colonia Villa Nueva y aledañas, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas inicio la remodelación de las canchas de futbol rápido del parque “Huerta Legarreta”, consolidando así uno de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2026.

Este proyecto refleja la voluntad ciudadana hecha realidad, resultado del trabajo conjunto entre la población y el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla, donde la participación activa de las familias permitió priorizar una obra que fortalecerá la convivencia, el deporte y el tejido social en la zona.

Actualmente se trabaja en el retiro de la malla ciclónica existente y en la preparación de las áreas para su reposición, por lo que, en próximas semanas las familias podrán disfrutar de instalaciones deportivas renovadas.

Con una inversión superior a los 3 millones de pesos, el proyecto contempla la restauración integral de ambas canchas mediante el retiro y sustitución de elementos, incluyendo la colocación de pasto artificial, malla ciclónica perimetral, bajadas pluviales y luminarias.

Con el arranque de esta obra, las y los vecinos del Distrito XV ven materializado su esfuerzo y participación, al hacer uso de los mecanismos que impulsa el Gobierno Municipal para construir un mejor entorno y promover el deporte.

De esta manera, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar y cumplir a la ciudadanía, generando espacios donde las y los chihuahuenses deciden y participan activamente en el desarrollo de su comunidad.