Captan a niña fantasma pidiendo una ofrenda floral

En redes sociales ha comenzado a circular un video que ha dejado a más de uno con la piel de gallina. Lo que parecía ser una jornada de trabajo ordinaria para un vendedor de flores, terminó convirtiéndose en un encuentro con lo inexplicable que ha despertado el interés de miles de internautas en nuestro país.

De acuerdo con la publicación los hechos ocurrieron en México, aunque no se han dado a conocer detalles de la ubicación exacta, y fueron registrados por una cámara de seguridad el pasado 25 de abril, que muestra al comerciante caminando tranquilamente por una calle con su mercancía al hombro. Al pasar frente a un domicilio marcado con el número 206, el hombre escucha que una niña le grita, como si quisiera comprar una de las flores.

En las imágenes se observa cómo el vendedor voltea hacia el portón de la vivienda, visiblemente confundido se dirige a él. Observa que el domicilio se encuentra completamente deshabitado y con candado, por lo que el hombre decide retirarse y continuar su camino, no sin antes mostrar un gesto de desconcierto.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Metros más adelante el vendedor de flores decide regresar se aproxima nuevamente a la entrada de la casa vacía y, deja una de sus flores en la reja, como una ofrenda para la pequeña voz que escuchó.

Fue en ese momento cuando vecinos de la zona se acercaron al comerciante para revelar el misterio. Al verlo dejar la flor, le confirmaron lo que él ya sospechaba. Que no era la primera vez que pasa y que en esa casa se aparece una niña pequeña desde hace años en esa propiedad.

Finalmente, en el video se aprecia que la rosa desaparece del lugar donde el vendedor la dejó.

Información tomada de El Heraldo de México