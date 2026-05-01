Abre SDR convocatoria para adquirir malla antigranizo a través de organizaciones productivas

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que, a través del programa Cuenta Conmigo en el Campo, se encuentra abierta la convocatoria para la adquisición de malla antigranizo, con el objetivo de apoyar a las personas productoras en la optimización del manejo productivo y la protección de sus cultivos.

Este apoyo está dirigido a organizaciones productivas, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del sector agrícola ante contingencias climatológicas como el granizo.

Como parte del esquema de apoyo, la SDR otorgará hasta el 50 por ciento de la inversión total, con un monto máximo de 30 mil pesos por persona productora.

Los interesados deberán acudir a las ventanillas establecidas en las oficinas de SDR, ubicadas en avenida División del Norte No. 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, en el Departamento de Agricultura, así como en aquellas otras que se designen.

De igual manera, podrán presentar su solicitud en las oficinas de las Presidencias Municipales, con el personal de los residentes adscritos a la SDR.

Para mayor asesoría y aclaraciones, las personas solicitantes podrán apoyarse con el personal del Departamento de Residentes y del Departamento de Agricultura, o comunicarse al teléfono 614 429 3300, extensiones 17732, 12516, 12540 y 12553, en horarios de oficina.

La recepción de solicitudes estará abierta a partir del día de su publicación y hasta el 15 de mayo de 2026, o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles.