Lanzan convocatoria dirigida a las y los empresarios del sector gasolinero en México

El Gobierno de México convoca a las y los permisionarios de expendio de gasolinas y diésel a participar en un taller informativo sobre los efectos de la “Resolución que adiciona la Décima Bis a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Redes de Medios de Disposición”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2026 y actualmente en vigor, mediante la cual se reducen las comisiones cobradas en las ventas de combustibles realizadas a través de medios electrónicos.

El taller se llevará a cabo el sábado 2 de mayo de 2026, en modalidad remota. El horario será notificado por correo electrónico una vez completado el registro en la siguiente liga: https://ti.energia.gob.mx/registro_comisiones/public/login  

El Gobierno de México refrenda su compromiso de mantener una coordinación permanente con el sector gasolinero, en beneficio del pueblo de México.

Información tomada de El Heraldo de México

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