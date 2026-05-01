Detuvo Policía Municipal a tres por delitos contra la salud durante Operativo Verano Seguro

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron la detención de tres personas del sexo masculino en distintos hechos, por su probable participación en delitos contra la salud, durante recorridos de vigilancia y prevención.

El primer caso se registró , en calles de la colonia Desarrollo Urbano donde intervinieron con un revisión preventiva a quien se identificó como Miguel Arnulfo DV L., el hombre reaccionó de manera agresiva, le fueron asegurados varios envoltorios con una sustancia con características similares al cristal, equivalente a aproximadamente a 3 porciones.

En un segundo hecho en la misma colonia, detuvieron a quien dijo llamarse Sergio Antonio V.V., quien ocasionaba molestias, tras una inspección, se le encontró un envoltorio con sustancia similar a la metanfetamina, equivalente a dos porciones.

Finalmente, en la colonia Praderas del Sur, detuvieron a Óscar Daniel M.T., un joven que consumía presuntamente marihuana en la vía pública. Al realizarle una revisión, se le aseguraron nueve envoltorios con una sustancia con características similares al cristal equivalente a 9 envoltorios, así como tres cigarrillos con hierba seca con características propias de la marihuana.

En los tres casos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine, en su momento, la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.