Avanza proceso de liquidación de ARAS; continúa en etapa de ejecución perentoria

En seguimiento a la audiencia de liquidación de ARAS Investment, realizada el día 30 de abril de 2026, el juez de ejecución resolvió en acuerdo con las partes:

• ​Liquidación: Ante la imposibilidad material de ejecutar la liquidación vía fideicomiso, se procede a través del Liquidador designado.

• ​Medidas de Apremio: Se aplicó una multa a la Dirección de Enajenación, otorgándole un plazo máximo de 24 horas para entregar el inventario total de bienes y cuentas de arrendamiento.

• ​Gestión de Activos: Se ordenó la puesta a disposición inmediata de los bienes al Liquidador. De existir impedimento, se instruyó a la Secretaría General y al Fondo Auxiliar del Tribunal gestionar su resguardo e ingreso.

• ​Vinculación Institucional:

• ​Extinción de Dominio: Se solicitó al Juzgado Cuarto Mercantil el estatus actualizado de los juicios vigentes.

• ​Registro Público: Se notificó oficialmente el nombramiento del Liquidador para su debida inscripción legal.

​✴️Estatus: En etapa de ejecución perentoria para garantizar la disposición de bienes.