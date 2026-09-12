Fin de semana de clásicos: Cruz Azul-América y Monterrey-Tigres encienden la Liga MX

Este fin de semana, el calendario del futbol mexicano tendrá Clásico joven y Clásico Regio. En el Estadio Banorte, Cruz Azul y América jugarán por un significativo triunfo. Mientras que Monterrey recibirá a Tigres en el Estadio BBVA.

De momento, las Águilas son líderes en la tabla general del torneo Apertura 2026. Por debajo se encuentran Chivas, Toluca, Tijuana, Atlas, Cruz Azul, Querétaro y León.

Estos son los horarios y canales de transmisión para ver los ocho partidos que se disputarán del 11 al 13 de septiembre. Cabe destacar que, de ellos, solo cuatro podrán verse por televisión abierta.

Sábado, 12 de septiembre

Toluca vs Atlas | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por TUDN y Canal 5.

vs | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por TUDN y Canal 5. Monterrey vs Tigres | 19:10 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por ViX Premium, TUDN, Canal 5 y Layvtime en YouTube.

vs | 19:10 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por ViX Premium, TUDN, Canal 5 y Layvtime en YouTube. Cruz Azul vs América | 21:15 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por ViX Premium, TUDN y Canal 5.

Domingo, 13 de septiembre

Santos Laguna vs FC Juárez | 18:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Disney+ Premium, ViX Premium, ESPN y Layvtime en Youtube.

vs | 18:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Disney+ Premium, ViX Premium, ESPN y Layvtime en Youtube. Chivas vs Pumas | 19:07 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Amazon Prime Video.

Información de El Universal