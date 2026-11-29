El terremoto sacudió la zona a 5 kilómetros (3 millas) al suroeste de Manhattan Beach, una ciudad cercana a Los Ángeles, y provocó varias réplicas en la zona.

Un terremoto de magnitud preliminar 5 sacudió la zona de Manhattan Beach, California, el sábado por la mañana, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. No se reportaron heridos ni daños de inmediato.

El terremoto sacudió la zona a 5 kilómetros (3 millas) al suroeste de Manhattan Beach, una ciudad cercana a Los Ángeles, y provocó varias réplicas en la zona.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó el protocolo antisísmico, desplegando personal de 106 estaciones de bomberos vecinales para inspeccionar la infraestructura en busca de daños. El departamento confirmó que no se han reportado daños ni heridos en la ciudad de Los Ángeles.

La ciudad de Manhattan Beach instó a los residentes a estar preparados para las réplicas, que pueden ocurrir minutos, horas e incluso días después de un terremoto. La ciudad informó en redes sociales que, por el momento, no existe amenaza de tsunami.

Teresa Macías acababa de levantarse de la cama y prepararse un café cuando su casa en Lomita comenzó a temblar alrededor de las 9:30 de la mañana. Las botellas pintadas que decora cayeron al suelo y su perro salió corriendo asustado de debajo de la cama.

Como californiana, Macias experimenta terremotos con regularidad, pero este fue diferente, dijo la oficinista de 66 años.

“Este sí que llamó la atención de todos. Fue un fuerte temblor, y por cómo movía la casa, se notaba que era de magnitud 5 y pico”, declaró a la Associated Press. Macias añadió que siguió sintiendo réplicas más de una hora después del terremoto inicial.

Reportan sismo de magnitud 5.3 en Columbia Británica, Canadá

Un sismo de magnitud 5,3 ocurrió el sábado a las 20:13 GMT en Columbia Británica, Canadá, informó el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ).

El epicentro, con una profundidad de 10 kilómetros, fue ubicado inicialmente a 59,77 grados de latitud norte y 128,94 grados de longitud oeste.