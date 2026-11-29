Almoloya de Juárez, Edomex. Este sábado se reanudó la audiencia inicial de la causa penal en la que la Fiscalía General de la República acusa formalmente a Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’ de delitos contra la salud, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y delincuencia organizada.

En el centro de justicia del penal de máxima seguridad del Altiplano, donde fue recluido Meza Flores, a quien se le identifica como el jefe del cártel de Guasave, tanto él como Germán Rolando Flores Meza y José Luis Ortiz Murillo, otros dos integrantes de dicha organización, esperan a que la jueza de distrito en material penal federal, Alejandra Meza Flores resuelva su situación jurídica.

El expediente en el que la FGR acusa al “Chapo Isidro” y a sus cómplices está compuesto por más de 60 datos de prueba con los que el Ministerio Público pretende que los tres queden vinculados a proceso y se les ratifique la prisión preventiva justificada, debido a la gravedad de los delitos.

‘El Chapo Isidro’ fue detenido el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, en un numeroso operativo instrumentado por las fuerzas federales en el que murieron 20 personas, de los cuales 4 fueron militantes y el resto presuntos delincuentes.

‘El Chapo Isidro’ también es reclamado por los Estados Unidos, país que lo identifica como el heredero de la estructura de los Beltrán Leyva y aliado a “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa y formaba parte de los diez delincuentes más buscados por el FBI.

Se espera que después de las 15 horas de este sábado se emita la resolución para determinar si finalmente es vinculado o no proceso penal.