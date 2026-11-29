Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), felicita al piloto británico Lewis Hamilton, de Ferrari, durante la tercera sesión de entrenamientos libres en el Circuito Internacional de Lusail, en Qatar, antes del Gran Premio de Fórmula Uno de Qatar, que se celebrará el sábado 28 de noviembre de 2026.

El presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem hizo un comentario sobre la seguridad en México que generó polémica este sábado después de la clasificación del Gran Premio de Qatar en la Fórmula 1.

“¿Qué es más peligroso, estar aquí, en México o Brasil?”, preguntó Sulayem durante una entrevista al ganador de la pole position, el británico George Russell, y Lando Norris, quien partirá tercero en la carrera del domingo en la penúltima fecha de que termine la F1.

Ambos pilotos reaccionaron incómodos a la pregunta del dirigente de la FIA. Los dos sonrieron y se miraron al rostro sin dar respuesta al cuestionamiento de Ben Sulayem.

La región de Medio Oriente vive un momento complicado debido al conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos que ha desencadenado motivos de inseguridad en las regiones de alrededor.

Por tal motivo, el GP de Qatar entró en duda sobre su aplazamiento, pero se mantuvo dentro del calendario oficial. El certamen ya definió al campeón que fue el italiano Kimi Antonelli de Mercedes.

La máxima competencia de automovilismo cerrará en su última escala en Abu Dabi.