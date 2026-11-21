Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana resguardan las instalaciones de la FEMDO, donde esta madrugada arribaron con Fausto Isidro Meza Flores, el “Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave, detenido el día de ayer durante los enfrentamientos en Guasave, Sinaloa, el 21 de noviembre de 2026.

Ciudad de México. En el operativo para capturar a Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro,, líder del Cártel de Guasave, fallecieron cuatro integrantes de las fuerzas especiales de la Guardia Nacional y del Ejercito Mexicano, no se reportan víctimas colaterales, y en cuanto a los involucrados en las acciones contra el crimen organizado, fueron abatidos siete miembros de la delincuencia y se logró la detención de ocho integrantes de esa organización.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) indicó que El Chapo Isidro, así como Germán “N”, alias Serafín, su primo y segundo al mando de esa organización delictiva y José N, cuñado de Meza Flores y operador financiero de este mismo grupo delictivo, fueron trasladados a la ciudad de México, mientras los otros cinco aprehendidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa.

A los integrante del Cártel de Guasave se les aseguró un Fusil Barret Cal. .50”, 10 armas de diversos calibres, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores y cartuchos de diferentes calibres, equipo táctico, droga y numerario.

“Lamentablemente, debido a la fuerte resistencia para impedir la captura de su jefe por parte de los integrantes de ese grupo delictivo, 4 excelentes elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano que se trasladaban para reforzar la seguridad en el municipio de Guasave, fueron agredidos y fallecieron; por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias por la irreparable pérdida, y mantendrá un acompañamiento cercano, respetuoso y permanente durante este proceso, además de brindar el apoyo institucional que corresponde”, indicó la institucionalidad castrense.