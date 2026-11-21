El actor británico habría recibido un millón de dólares por las pruebas para interpretar al agente 007 y habría firmado un contrato por tres películas podría que le pagará cerca de 100 millones.

El actor británico de 40 años habría cobrado un millón de dólares únicamente por hacer casting y podría recibir hasta 98 millones de dólares por un contrato que contempla tres entregas de la saga, de acuerdo con versiones difundidas por medios británicos y estadounidenses.

Las cantidades colocan al protagonista de The Batman entre las apuestas más costosas de la nueva etapa de la saga. Según The Mirror y Daily Mail, Pattinson recibió alrededor de un millón de dólares únicamente por participar en la audición. A esa cantidad se sumaría un contrato de entre 76 y 98 millones de dólares.

Amazon MGM Studios no ha confirmado ninguna de las cifras luego de que el pasado 16 de noviembre revelara la identidad del nuevo James Bond. Sin embargo, ahora sabemos que hasta el CEO de Amazon, Jeff Bezos, estuvo estrechamente ligado al proceso de selección.

Robert Pattinson recibió un millón de dólares por audicionar para James Bond

La cifra de un millón de dólares por una audición que dio a conocer The Mirror de manera extraoficial y el tamaño de estrella que al final eligió el estudio para continuar con la saga del agente 007 se sumaron al muy mediático proceso en el que una larga lista de actores sonó para encarnar el papel.

El actor que saltó a la fama mundial con la saga Crepúsculo habría recibido esa cantidad por las pruebas de cámara para el personaje, antes de conseguir oficialmente el papel, debido a la premura con que habría sido convocado.

Robert Pattinson cobró un millón de dólares por audicionar para James Bond, aseguran (Lia Toby/Getty Images for BFI)

Por otra parte, Pattinson tampoco figuraba entre los primeros nombres que circularon para sustituir a Daniel Craig. La lista inicial incluyó a los actores británicos Aaron Taylor-Johnson, Jack Lowden, Callum Turner y Josh O’Connor. Posteriormente, Nicholas Hoult y Pattinson se habrían incorportado a las pruebas.

Un dato importante sobre la “candidatura” de Robert Pattinson lo reveló el periodista Matthew Belloni, de Puck, quien dio a conocer detalles de las condiciones ofrecidas a los actores.

Según él, los otros aspirantes debían comprometerse a participar en cuatro películas, mientras que Pattinson habría negociado una participación de tres entregas a cambio de una remuneración considerablemente mayor.

Las estimaciones sobre el salario de Pattinson por interpretar a James Bond sitúan su remuneración total entre 76 y 98 millones de dólares por las tres películas contempladas en el acuerdo.

Jeff Bezos participó en la elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond

La selección de Robert Pattinson también contó con la participación directa de Jeff Bezos, fundador de Amazon y una de las figuras involucradas en las decisiones estratégicas de la nueva etapa de la franquicia.

Durante una intervención en el encuentro Semafor’s Silicon Valley & The World, Bezos confirmó que participó activamente en el proceso de selección. Según explicó, los responsables redujeron la búsqueda a cinco finalistas y organizaron pruebas de pantalla con vestuario, escenarios y otros actores.

Robert Pattinson será el séptimo actor en interpretar a James Bond en la saga cinematográfica (Instagram)

El empresario reconoció que inicialmente existía cierta resistencia a elegir a Robert Pattinson debido a su fama y a la posibilidad de que el estudio apostara por un intérprete menos conocido.

Sin embargo, después de revisar las pruebas, la decisión quedó clara. Bezos resumió su impresión con una frase: «Es James Bond», según dio a conocer People.

El anuncio oficial llegó el 16 de noviembre. Denis Villeneuve, director de la próxima película, también expresó su entusiasmo por trabajar con el actor, a quien describió como alguien capaz de aportar una nueva personalidad al personaje y a quien dirigió en la tercera entrega de Duna, que se estrena en diciembre.

Robert Pattinson será el séptimo James Bond en la película dirigida por Denis Villeneuve

Con su nombramiento, Robert Pattinson asumirá el personaje que Daniel Craig interpretó por última vez en No Time to Die (2021), y será el séptimo actor en encarnar oficialmente a James Bond en la saga cinematográfica, después de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Craig.

La película número 26 de la franquicia estará dirigida por Denis Villeneuve, cineasta canadiense responsable de Duna y Duna: Parte Dos. El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, mientras que Amy Pascal y David Heyman asumirán la producción.

El actor es en la actualidad uno de las figuras más reconocidas e influyentes de su generación, gracias a que construyó una trayectoria que combina grandes producciones comerciales con cine de autor.

Después de alcanzar la fama internacional como Edward Cullen en la Saga Crepúsculo, participó en películas como Good Time, The Lighthouse, Tenet y The Batman. También formó parte de la franquicia Harry Potter como Cedric Diggory.