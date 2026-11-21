El mexicano Edson Álvarez jugó casi todo el encuentro y salió de cambió en el tiempo agregado, al minuto 91.

El mexicano Edson Álvarez volvió a jugar este sábado con el club inglés West Ham United después de más tres meses de inactividad, en los que tampoco fue convocado para participar con la selección mexicana.

El entrenador del equipo de la segunda categoría del futbol inglés, Scott Parker, decidió que el mediocampista tricolor ingresara como titular al partido ante el Preston North End, el cual terminó con un empate 1-1, luego de que solamente había jugado un encuentro en la presente temporada, el pasado 8 de agosto frente al Portsmouth, en el torneo de copa.

La prolongada ausencia del ex jugador del América se debió principalmente a una decisión técnica, además de que no había regresado a su club en óptimas condiciones tras su participación en el Mundial 2026, pues sufrió molestias físicas en los últimos encuentros con el Tricolor.

Álvarez jugó casi todo el encuentro, y salió de cambió en el tiempo agregado, al minuto 91. Su lugar fue ocupado por Soungoutou Magassa.

Con este resultado, el West Ham llegó a 24 puntos, con lo que salió de la zona de playoff al ubicarse en la décima posición de la Championship.