Sin lujos: Mijares revela el sencillo regalo que le dio a Lucerito por sus 21 años

Lucero y Mijares celebraron los 21 años de Lucerito Mijares, y el cantante sorprendió al revelar que eligió un regalo lejos de los lujos.

Lucero Mijares, hija de los cantantes Manuel Mijares y Lucero, celebró su cumpleaños número 21 el pasado 2 de febrero. Ese día, sus padres compartieron mensajes para festejar la vida de su hija y expresar el orgullo que sienten por ella, tanto en lo personal como en su crecimiento artístico.

A través de sus redes sociales, Lucero dedicó unas palabras especiales a su hija, resaltando sus deseos de que este nuevo año esté lleno de felicidad y éxitos. Por su parte, Manuel Mijares también habló del cumpleaños de su hija y reveló que el regalo que eligió fue mucho más sencillo de lo que muchos podrían imaginar, siguiendo los gustos y preferencias de la joven.

¿Qué le regaló Mijares a Lucerito?

Mijares explicó que el obsequio que le dio a Lucerito consistió en tres rompecabezas de animales para dibujar y armar en 3D, los cuales adquirió durante un viaje a España.

El cantante asegura que a su hija no le interesan los regalos lujosos y por eso optó por este rompecabezas: “A ella no le gustan mucho ni joyitas ni nada de ese tipo de cosas”.

Además, mencionó que esta preferencia no es exclusiva de Lucerito, sino que también la comparte su hijos: “Son muy chistosos, a José y la Beba no les gusta que les des cosas grandes”.

El regalo generó conversaciones por ser poco convencional para el tipo de figuras que son. (Instagram/@luceromijaresoficial)

La celebración de Lucerito Mijares

Al igual que Lucero, Mijares recurrió a sus redes sociales para celebrar el cumpleaños de su hija. El cantante le dedicó unas palabras de cariño en las que recordó la felicidad que ha traído a su familia desde el día en que nació, reafirmando el profundo vínculo que mantiene con ella.

Lucerito y Mijares mantienen una relación cercana. (Instagram/@oficialmijares)

A pesar del regalo poco convencional para una familia ligada al estrellato, Manuel Mijares ha dejado ver en diversas ocasiones el orgullo que siente por la forma en la que sus hijos se mantienen fieles a sí mismos, y en especial por Lucero Mijares, quien continúa construyendo su carrera.