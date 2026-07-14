Consigue Fiscalía Centro sentencia de más de 28 años de prisión y cuatro vinculaciones por delitos contra la vida

• Destaca Unidad Especializada resultados obtenidos en las últimas dos semanas

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) en el municipio de Chihuahua, informó sobre los resultados obtenidos en las últimas dos semanas, entre ellos, una sentencia condenatoria de 28 años y seis meses de prisión, cuatro vinculaciones a proceso y el cumplimiento de una orden de aprehensión.

Así lo dieron a conocer el Fiscal de Distrito, Dr. Heliodoro Emiliano Araiza Reyes y la coordinadora de la Unidad, Adriana Sarahí Villalba Tarango, en conferencia de prensa ofrecida hoy martes 14 de julio, en el auditorio de la Fiscalía General del Estado.

La coordinadora destacó la sentencia dictada en el juicio oral 78/2025 en contra de Sebastián Iván O. R., y de Irving Alonso P. H., por los delitos de robo agravado y homicidio calificado, que cometieron en perjuicio de una víctima y de Gobierno del Estado, en el seccional de El Sauz.

Hechos, por los que también fueron condenados a pagar la cantidad de un millón 275 mil 585 pesos, por concepto de reparación del daño.

Por otra parte, en la causa penal 77/2023, se obtuvo la vinculación a proceso de Mirna M. A., por los delitos de homicidio y daños imprudenciales cometidos en perjuicio de un masculino, y se instruyó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Respecto a la causa penal 2662/2024, la Fiscalía consiguió la vinculación a proceso, de los imputados Jorge Alfredo C. B. y Edgardo G. G., por el delito de homicidio imprudencial en comisión por omisión, derivado de hechos ocurridos en 2021, cuando una paciente fue sometida a una histerectomía y posteriormente falleció en el año 2023.

Caso en el que el Órgano jurisdiccional fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Mientras que, en la causa penal 4196/2025, se obtuvo la vinculación a proceso del imputado Armando A. L., por homicidio imprudencial, derivado de hechos registrados en octubre de 2025, en los que perdió la vida un masculino, fijándose un plazo de cuatro meses de investigación complementaria.

También, en la causa penal 1987/2026, fue vinculado a proceso Christian F. F., por el delito de homicidio imprudencial cometido en perjuicio de un masculino, resolución en la que el Juez de Control, fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación.

Durante la rueda de prensa, Adriana Villalba informó que el pasado 10 de julio fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de una mujer investigada por un homicidio cometido en marzo del presente año, en la colonia Martín López, en la ciudad de Chihuahua.

Mañana miércoles 15 de julio, se efectuará la audiencia en la que se resolverá su situación jurídica de la imputada.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro reitera su compromiso para que las víctimas tengan acceso a la justicia y los responsables sean castigados conforme a las leyes vigentes, respetando en todo momento el debido proceso.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).