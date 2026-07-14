Va Chihuahua por un solo caso de gusano barrenador y recuperar estatus de “libre de plaga”

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz indicó que tras confirmarse el primer caso de gusano barrenador en la entidad, se pondrán en marcha una serie de acciones que ya se tenían preparadas desde hace meses.

El objetivo es lograr que este primer caso no se contagie a otros semovientes y que se recupere el estatus fitosanitario en la entidad.

El caso se detectó en un rancho de Hidalgo del Parral en un animal con una lesión que ya tenía larvas por lo que se tomó una muestra su análisis y este martes se confirmó como positivo a miasis.

Como primera acción se desinfectará el rancho en específico y posteriormente las zonas perimetrales, con costo a cargo del Gobierno del Estado.

Además, se instalarán trampas en la zona perifocal para detectar posibles casos sospechosos o activos, ampliándose la vigilancia a otros municipios.

Cualquier productor ganadero que pretendan enviar cabezas a otras ciudades, deberán presentar un certificado de que los animales recibieron su tratamiento de Ivermectina.