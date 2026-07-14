Mario Vázquez reúne a alcaldes en el Senado; llama a descentralizar y fortalecer a los municipios

El senador por Chihuahua y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, Mario Vázquez, afirmó que el fortalecimiento de los municipios constituye una condición indispensable para consolidar el federalismo y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente a las necesidades de la población.

Al encabezar el Conversatorio “El papel estratégico de la cooperación multiactoral como herramienta para alcanzar el desarrollo sostenible de México”, el legislador subrayó la importancia de generar espacios de diálogo que permitan acercar a los municipios con organismos internacionales, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores estratégicos que contribuyan al desarrollo local.

Durante su intervención, señaló que los gobiernos municipales son la primera instancia de atención para la ciudadanía y, por ello, enfrentan diariamente responsabilidades relacionadas con la prestación de servicios públicos, la atención de emergencias, la infraestructura, la seguridad y el desarrollo económico.

En ese contexto, indicó que resulta necesario continuar fortaleciendo las capacidades institucionales de los municipios, así como ampliar las alternativas de cooperación que les permitan acceder a asistencia técnica, capacitación, intercambio de experiencias y mecanismos de financiamiento para impulsar proyectos de desarrollo.

Mario Vázquez destacó que la cooperación multiactoral representa una oportunidad para complementar el trabajo de los ayuntamientos mediante la participación coordinada de organismos nacionales e internacionales, la academia y la sociedad civil, privilegiando siempre la transparencia, la planeación y la construcción de soluciones conjuntas.

Asimismo, señaló que uno de los principales retos para muchos gobiernos municipales consiste en desarrollar proyectos técnicamente sólidos y sustentados en diagnósticos que faciliten el acceso a programas y esquemas de cooperación, por lo que consideró fundamental promover herramientas que fortalezcan la capacidad de gestión de las administraciones locales.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal reiteró la disposición del Senado de la República para impulsar iniciativas y mecanismos de vinculación que acerquen a los municipios con instituciones y organismos especializados, favoreciendo el intercambio de buenas prácticas y el acceso a oportunidades de colaboración.

Finalmente, Mario Vázquez sostuvo que fortalecer a los municipios significa fortalecer al Estado mexicano, al dotar a los gobiernos locales de mayores capacidades para atender las demandas ciudadanas y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades en todo el país.

Durante el conversatorio se contó con la presencia de varios presidentes municipales del estado de Chihuahua como: Lucy Marrufo Acosta, de Ojinaga; Jesús Alberto Valenciano García, de Delicias; Iván Alejandro Gutiérrez Villarreal, de Carichí; Jesús Enrique Peña Vázquez, de Matamoros; Fernando Ortega Balderrama, de Santa Isabel; Norma Muñoz Anchondo, de Satevó; Rosario Moreno López, de Praxedis G. Guerrero.

Así también se presentaron las ponencias y las experiencias de: Dr. Humberto Soto de Rosa, Oficial de Asuntos Sociales de la CEPAL; Lic. Alfredo Martínez Rosas, presidente de la OCDH y de la red Transformando Nuestro Mundo HOY; Ignacio Ángel Nicolau Ibarra, Director General de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Lic. Isaac Josué Hernández Méndez, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso del Estado de México; el Dip. Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo parlamentario del PT en el Congreso de la Unión; Alejandro Soto Rodríguez, primer oficial de la Embajada de Chile en México.