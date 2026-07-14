Detienen en flagrancia a hombre por tentativa de homicidio en Bocoyna

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, detuvieron en flagrancia a una persona de nombre Israel V. D., por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en el poblado de Creel, municipio de Bocoyna.

De acuerdo con el informe ministerial, el masculino de 27 años de edad, agredió a dos mujeres identificadas como Iris G. C., y Norma Leticia S. T., a quienes les dijo las iba a matar y las atacó con un bat de béisbol, causándoles fracturas en brazos y piernas.

La detención del agresor se llevó a cabo la tarde de ayer lunes, en avenida Adolfo López Mateos, en el lugar se le aseguró el objeto contuso de aluminio en color plateado, como evidencia para las pruebas periciales correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).